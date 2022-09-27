«У него очень мягкие губы. Это был сладкий поцелуй»: фанатка Иглесиаса - о страстных объятиях с ним

Энрике Иглесиас расцеловался с поклонницей на глаза у ошарашенной публике. При этом, фанатка не постеснялась повиснуть на шее у испанского певца хотя рядом стоял ее муж. Девушка как с цепи сорвалась: оказавшись в объятиях музыканта, поклонница запечатлела у него на губах страстный поцелуй.

Вместо того, чтобы оттолкнуть фанатку, Иглесиас ответил ее тем же, покрепче прижав к себе. Оба будто забыли, что не свободны. За всей этой картиной вживую наблюдал муж героини скандала. А дома Энрике ждала Анна Курникова. Поклонники в шутку заметили, что русская теннисистка могла бы пригрозить ему скалкой.

Позже в одном из интервью фанатка Энрике Иглесиаса описала свой поцелуй с ним, дав понять, что вознеслась на вершину блаженства.

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