«У него ноги, руки тряслись»: как Шатунов получил права и сразу сел за руль КамАЗа

В Сети появилось документальное видео, как Юрий Шатунов рассказывает о своей поездке на КамАЗе. Оказывается, это правда, певец действительно умел водить грузовик и впервые получив права сразу отправился на нем в долгий путь.

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«Мы выступали в Набережных Челнах, в ДК «КамАЗ». У завода не было денег, и мы договорились, что будет бартер. Мы отработали концерты, а они нам подарили КамАЗ. Это был 1992 год, Юра незадолго до этого получил права. Когда он сел за руль КамАЗа, у него ноги, руки тряслись. Я сидел рядом. Мы два круга проехали. Все нормально прошло. И в итоге мы вдвоем перегоняли КамАЗ из Набережных Челнов в Сочи», - рассказал Аркадий Кудряшов про артиста.