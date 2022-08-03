«У него низкий интеллект»: Шахназаров рассказал о пьянстве Серебрякова

Как заметил Михаил Шахназаров, актер — малообразованный человек. «У него низкий интеллект. Становится стыдно за него. Но он реальный актер. Мне жалко таких людей. Он уже играет не так. Алкоголь сушит мозг. Это на картине жизни сказывается», — заявил Шахназаров.

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Напомним, что Алексей Серебряков много лет живет в Канаде. При этом он приезжает на заработки в Россию.