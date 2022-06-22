«У него никогда не было врагов»: Лоза назвал имя самого позитивного человека

Певец Юрий Лоза в «Телеграм» озвучил имя самого, на его взгляд, позитивного человека в мире российского шоу-бизнеса. Им оказался телеведущий Николай Дроздов, которому недавно исполнилось 85 лет.

По словам Юрия Лозы, ему достаточно часто удавалось пересекаться с Николаем Дроздовым на телевидении. Они не раз сидели в одних гримерках. Как заметил музыкант, телеведущий самый позитивный человек из всех, кого он знает.

«Мне кажется, что у него вообще нет и никогда не было врагов – ну как можно враждовать с человеком, которого любят даже пауки? Поэтому я присоединяюсь ко всем поздравлениям и желаю ему здоровья и бодрости духа!», - заметил Лоза.

Напомним, что Николай Дроздов – ведущий телепередачи «В мире животных», путешественник и популяризатор науки. Родился 20 июня 1937 года в Москве в семье ученых и врачей.

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