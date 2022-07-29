«У него нет денег»: Пригожин прокомментировал бедственное положение Милохина

Даня Милохин попал в весьма неприятную ситуацию. Блогер, который сейчас живет в Европе, лишился возможности расплачиваться банковскими картами.

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Юный артист заранее не побеспокоился о наличных, поэтому сейчас ему приходится выпрашивать деньги у фолловеров в соцсетях.

Иосиф Пригожин прокомментировал положение Милохина в беседе с Telegarm-каналом «Звездач».

«Мы же не знаем, что у кого в голове. Вполне возможно, что у него нет денег. Молодой парень, будет знать. Красивый мальчик, я думаю, там где-нибудь подадут», — заявил продюсер.

Напомним, Даня Милохин является одним из самых популярных российских тиктокеров. В соцсети у 20-летнего блогера более 16 миллионов подписчиков.