«У него мания величия»: Шахназаров поставил диагноз Макаревичу

Журналист Михаил Шахназаров в эфире своей программы «Полный абзац» заявил, что музыканта Андрея Макаревича необходимо лишить как можно скорее российского гражданства.
«Его слова: «Я пока не собираюсь возвращаться в Россию». Они будут опровергнуты кем-то из официальных лиц, которые могут сказать, а куда он собрался. Его надо лишить российского гражданства. Он никогда не появится на территории нашей страны. Ему въезд на 50 лет надо запретить. Вот когда я это услышу, то начну верить, что у нас начинается какое-то возрождение. Возрождение традиций, которые заставят нас всех уважать».
Как отметил Шахназаров, пока же в студии в Израиле сидит дедушка в шортиках с ногами одуванчика и говорит, что русский народ – это диагноз. «Я не поверю, что у нас что-то начинает меняться. Он болен. У него мания величия. «Машина времени» - посредственная группа, которая занималась плагиатом», - заявил Шахназаров.
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Напомним, что Андрей Макаревич уехал в Израиль. Оттуда он регулярно шлет гневные послания в адрес россиян.