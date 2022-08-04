«У него мания величия»: Шахназаров поставил диагноз Макаревичу

Как отметил Шахназаров, пока же в студии в Израиле сидит дедушка в шортиках с ногами одуванчика и говорит, что русский народ – это диагноз. «Я не поверю, что у нас что-то начинает меняться. Он болен. У него мания величия. «Машина времени» - посредственная группа, которая занималась плагиатом», - заявил Шахназаров.

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Напомним, что Андрей Макаревич уехал в Израиль. Оттуда он регулярно шлет гневные послания в адрес россиян.