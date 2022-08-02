«У него ипотека в США»: Шахназаров объяснил, почему Покровский плохо отзывается о России

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» заявил, что у певца Максима Покровского есть денежный долг в Америке.
«У него ипотека в США. Ему нужны бабки. Помните, как он кричал: «Билан!». Кстати, Покровскому разрешен въезд в Россию? Он у нас иноагент? Лишили вы его гражданства?».
Как заметил Шахназаров, надо внимательно посмотреть, что Покровский говорит о России и какие клипы снимает. «Видимо, кто-то здесь говорит, что Максик такой хороший раз не принимают мер. Америка – прекрасная страна. Там ипотека хорошая. Будет пиццу разносить. Тем более, что в музыкальном плане группа «Ногу свело» равна нулю», - заявил Шахназаров.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Напомним, что Максим Покровский не раз негативно отзывался о родной стране. В частности, он говорил, что россияне за последнее время деградировали.