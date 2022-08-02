«У него ипотека в США»: Шахназаров объяснил, почему Покровский плохо отзывается о России

Как заметил Шахназаров, надо внимательно посмотреть, что Покровский говорит о России и какие клипы снимает. «Видимо, кто-то здесь говорит, что Максик такой хороший раз не принимают мер. Америка – прекрасная страна. Там ипотека хорошая. Будет пиццу разносить. Тем более, что в музыкальном плане группа «Ногу свело» равна нулю», - заявил Шахназаров.

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Напомним, что Максим Покровский не раз негативно отзывался о родной стране. В частности, он говорил, что россияне за последнее время деградировали.