«У него и спектакли такие же»: журналист Красовский назвал Херманиса глупой квакающей жабой

Журналист Антон Красовский у себя в Telegram охарактеризовал латвийского театрального режиссера Алвиса Херманиса, долгое время работавшего в России и поставившего «Горбачева» в Театре наций. В настоящее время он руководит Новым рижским театром у себя на родине и призрел сбежавшую в Ригу актрису Чулпан Хаматову.
Журналист Антон Красовский, познакомившись с новым интервью латвийца, начал плеваться в микроблоге. Он не смог подобрать цензурных слов и прошелся по Херманису так, что привести дословно его текст мы не может.
«Прочел еще одно интервью х… режиссера Херманиса. Да, он одним не отделался, каждому предателю рассказал, что русские — свиньи. Ну что тут скажешь? Это просто тупое животное. Глупая такая квакающая жаба. У него и спектакли такие же», - написал журналист.