«У него и спектакли такие же»: журналист Красовский назвал Херманиса глупой квакающей жабой

Журналист Антон Красовский у себя в Telegram охарактеризовал латвийского театрального режиссера Алвиса Херманиса, долгое время работавшего в России и поставившего «Горбачева» в Театре наций. В настоящее время он руководит Новым рижским театром у себя на родине и призрел сбежавшую в Ригу актрису Чулпан Хаматову.

Журналист Антон Красовский, познакомившись с новым интервью латвийца, начал плеваться в микроблоге. Он не смог подобрать цензурных слов и прошелся по Херманису так, что привести дословно его текст мы не может.