«У него было бычье сердце»: сестра Пьера Нарцисса настаивает на расследовании его смерти

Виктория Пьер-Мари не поверила, что ее троюродный брат Пьер Нарцисс умер из-за проблем с сердцем. По словам джазовой певицы, выпускник «Фабрики звезд – 2» никогда не жаловался на здоровье.

«Молодой, крепкий, выносливый дух. Невозможно, чтобы он скончался от какой-то сердечной недостаточности! Сердце у него было невероятно крепкое, бычье сердце — так говорят о таких людях», — поделилась Виктория с КП.

По мнению Пьер-Мари, смерть ее брата нужно дополнительно расследовать.

Напомним, Пьер Нарцисс скончался 21 июня 2022 года. Ему было всего 45 лет. У певца выявили серьезную почечную недостаточность и проблемы с сердцем. Он умер, находясь в медикаментозном сне, в который его ввели врачи перед экстренной операцией.

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