«У него бизнес в России»: Шахназаров назвал Роднянского рафинированным интеллигентом-интеллектуалом

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» высказался об украинском режиссере Александре Роднянском.
«У него бизнес в России. Он из себя строит рафинированного интеллигента-интеллектуала. Дам ему маузер, кожанку, и будет 17-й год. Вот у него это написано на лице».
По словам Шахназарова, он читает порой глубокомысленные речи таких людей, как Роднянский. «Не дай бог их допустить до власти. Для них украсть — норма. Им весь мир должен», — заметил Михаил Шахназаров.
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Напомним, что Александр Роднянский — четырехкратный номинант на премию американской киноакадемии «Оскар». Многократный призер Каннского кинофестиваля, обладатель американской премии «Золотой глобус» и национальной кинопремии Франции «Сезар».