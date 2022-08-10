«У него бизнес в России»: Шахназаров назвал Роднянского рафинированным интеллигентом-интеллектуалом

По словам Шахназарова, он читает порой глубокомысленные речи таких людей, как Роднянский. «Не дай бог их допустить до власти. Для них украсть — норма. Им весь мир должен», — заметил Михаил Шахназаров.

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Напомним, что Александр Роднянский — четырехкратный номинант на премию американской киноакадемии «Оскар». Многократный призер Каннского кинофестиваля, обладатель американской премии «Золотой глобус» и национальной кинопремии Франции «Сезар».