«У него бизнес в России»: Шахназаров назвал Роднянского рафинированным интеллигентом-интеллектуалом

По словам журналиста, не дай бог таких людей допустить до власти.
Александр Роднянский

Александр Роднянский. Фото: Global Look Press

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» высказался об украинском режиссере Александре Роднянском.

«У него бизнес в России. Он из себя строит рафинированного интеллигента-интеллектуала. Дам ему маузер, кожанку, и будет 17-й год. Вот у него это написано на лице».

По словам Шахназарова, он читает порой глубокомысленные речи таких людей, как Роднянский. «Не дай бог их допустить до власти. Для них украсть — норма. Им весь мир должен», — заметил Михаил Шахназаров.

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Напомним, что Александр Роднянский — четырехкратный номинант на премию американской киноакадемии «Оскар». Многократный призер Каннского кинофестиваля, обладатель американской премии «Золотой глобус» и национальной кинопремии Франции «Сезар». 

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