«У нее здесь в России похоронены все — родные»: подруга Пугачевой - о ее возвращении на родину

Алла Пугачева вместе с 9-летними двойняшками Гарри и Лизой покинула Россию, улетев в Израиль на частном джете. Дети Примадонны походили в школу всего месяц. После чего певица решила увести их за границу. И причиной стало то, что двойняшки в гимназии столкнулись со слухами и сплетнями, которые напрямую касались их семьи, и в частности, отца.

«А где твой папа, а что?». Если в интернете зубоскалят, то и дети в школе будут. Гарри и Лизе уже не по три года, они взрослые и все понимают. Приходят домой, задают недетские вопросы, переживают», — говорит подруга Пугачевой.

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И тогда Примадонна решила оградить своих отпрысков от лишних волнений. Тем более, что уже больше месяца Алла Борисовна жила в разлуке с шоуменом Максимом Галкиным*.

При этом подруга артистки Любовь Аксенова не сомневается в том, что Примадонна вернется на родину. Ведь в России похоронены родственники певицы.

«Вернется. Она любит свою страну, любит людей, у нее здесь в России похоронены все — родные, близкие. Просто эмоции взяли верх. Пусть все переварится, успокоится, устаканится. Надо просто оставить в покое человека и не дергать», — приводит News.ru слова Любови Аксеновой.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента