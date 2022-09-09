«У нее непростой период»: Данилко рассказал о сути конфликта с Лободой

По словам Данилко, Крапивина должна была придумать другую форму общения с подписчиками и фанатами в соцсетях. «Светлана должна была поплакать, а потом выйти в эфир. Многие артистки меня услышали. Если ты публичный человек, ты не должен позволять такую слабость. Я ей желаю всего хорошего», — заметил Данилко.

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Ранее у Лободы и Данилко случился конфликт. Музыкант высмеял ролик певицы, в котором та плакала на камеру, говоря о происходящем в мире.