«У нее непростой период»: Данилко рассказал о сути конфликта с Лободой

Музыкант Андрей Данилко, которого все знают под псевдонимом Верка Сердючка, в программе «И грянул Грэм» раскрыл суть конфликта с певицей Светланой Лободой.
«А что должно измениться в моем к ней отношении? У нее непростой период. Я к ней не относился плохо. Ее администратор Нателла Крапивина написала какое-то письмо. Ответку мне. Я начал читать, но что-то такое длинное, и бросил. Я ее не то что критиковал. Мне не понравились ее слова о маленьких людях. Если ролик, который направлен на сочувствие, а вызывает улыбку или смех, то он сделан плохо».
По словам Данилко, Крапивина должна была придумать другую форму общения с подписчиками и фанатами в соцсетях. «Светлана должна была поплакать, а потом выйти в эфир. Многие артистки меня услышали. Если ты публичный человек, ты не должен позволять такую слабость. Я ей желаю всего хорошего», — заметил Данилко.
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Ранее у Лободы и Данилко случился конфликт. Музыкант высмеял ролик певицы, в котором та плакала на камеру, говоря о происходящем в мире.