«У нее маленькие дети»: известный продюсер – о громкой покупке Пугачевой

Накануне Сеть потрясла громкая новость. Алла Пугачева купила барокамеру за 3 млн рублей. Дорогостоящую покупку Примадонне должны были отправить в Израиль, но доставка затянулась.
Продюсер Леонид Дзюник уверен, что биокапсула нужна артистке по состоянию здоровья.
«Биокамера – это нормально для человека, который может себе позволить ее купить, который следит за состоянием своего здоровья. У Аллы Борисовны проблемы с сердцем, у нее стоят стенты. Ей 73 года, хотя она на эти годы не выглядит. У нее маленькие дети, их нужно растить, их нужно поднимать. Она должна быть в форме», - сказал Дзюник «Абзацу».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, в Израиле Пугачева жила почти четыре месяца. Теперь она с семьей находится в Латвии.