«У нее есть другой»: таролог предсказала развод Брежневой и Меладзе

Певица Вера Брежнева оставила в своей сториз намек, который фанаты расценили как сообщение о скором ее разводе с Константином Меладзе. Надо сказать, об их вероятном расставании говорят уже давно, однако до сих пор Вера не давала никаких прямых подтверждений.

На эту тему высказалась таролог Саона. Она убеждена: подозрения поклонников имеют под собой почву, и у Веры… есть другой мужчина.

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«Конечно, ожидается расставание, так как у нее есть другой, есть другие отношения. Есть человек, который имеет к ней интерес. И этот человек не сегодня появился в ее жизни. Поэтому будем дальше наблюдать и ожидать, когда это все выявится и мы услышим об этом.