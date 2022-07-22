«У нее были фальшивые ноты»: Коробка назвал колхозом пение Лолиты на «Фабрике звезд»

Преподаватель по вокалу на «Фабрике звезд» Владимир Коробка в эфире шоу «Фабрика с Яной Чу» нелестно отозвался о пении Лолиты Милявской на популярном проекте.

Звезда на первой фабрике исполняла композицию «Снилось мне» из репертуара группы «Воскресение» с Джемом Шерифом.

«У нее были фальшивые ноты. Мне больше нравится, когда он поет. Он поет просто, а она пафосно. Перебор. Это - колхоз», – сказал Коробка.

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Напомним, что Владимир Коробка был бессменным педагогом по вокалу на «Фабрике звезд». Он отмечал, что многих участников из первой фабрики он бы просто не допустил до участия в проекте.