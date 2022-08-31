«У нее был муж-решала»: Шахназаров назвал Максакову сбитой летчицей

Как отметил Шахназаров, существует много версий, что случилось с мужем Максаковой политиком Денисом Вороненковым. «Возможно, его и не убили. Должен много остался, а это было кому-то не выгодно. Много белых пятен в этом местечке», - заявил журналист.

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Напомним, что муж Максаковой Денис Вороненков 23 марта 2017 года был застрелен у отеля «Премьер-палас» в центре столицы Украины - Киеве. В России против него было заведено уголовное дело в связи с коррупцией и мошенничеством.