«У нас все общее! Радости и горести, бюджет и крыша над головой»: Брухунова - о крепком браке с Петросяном

Татьяна Брухунова в личном микроблоге устроила для поклонников викторину «Вопрос - Ответ», поделившись с ними самым личным. Так, к примеру, жена юмориста Евгения Петросяна раскрыла секрет их крепкого брака, дав понять, что она заботится о любимом точно также, как и тот о ней.

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Для 76-летнего Евгения Петросяна эти отношения стали самыми осознанными. Он даже захотел заиметь наследника от молодой красавицы-жены. Пара воспитывает сынишку Вагана.