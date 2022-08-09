«У нас все общее! Радости и горести, бюджет и крыша над головой»: Брухунова - о крепком браке с Петросяном

Татьяна Брухунова в личном микроблоге устроила для поклонников викторину «Вопрос - Ответ», поделившись с ними самым личным. Так, к примеру, жена юмориста Евгения Петросяна раскрыла секрет их крепкого брака, дав понять, что она заботится о любимом точно также, как и тот о ней.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»
Для 76-летнего Евгения Петросяна эти отношения стали самыми осознанными. Он даже захотел заиметь наследника от молодой красавицы-жены. Пара воспитывает сынишку Вагана.
Татьяна Брухунова заботится о муже Евгении Петросяне. Фото: личный архив
Так, одна из подписчиц спросила о том, есть ли в семье Петросяна четкое распределение доходов.
«У вас есть общий семейный бюджет? Как вы делите расходы? Кто за что платит?» — задавали Татьяне неловкие вопросы.
Жена 76-летнего Петросяна заверила, что в этом моменте они единодушны.
«Смысл семьи в том и заключается, что у нас все общее. Радости и горести, бюджет и крыша над головой», — отметила Брухунова.