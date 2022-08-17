«А у нас тут чудесная погода»: Максим Галкин в черном зип-худи прошелся по двору особняка в Юрмале

Телеведущий и шоумен Максим Галкин анонсировал свой новый концерт. На этот раз пародист отправится выступать в Ирландию. Уже 26 августа состоится его выступление в одном из городов этой страны.
Как обычно, на свой концерт Максим Галкин пригласил поклонников, обратившись к ним в микроблоге.
Видео он записал, судя по всему, находясь во дворе своей виллы в Юрмале. Вокруг сосновый лес, много зелени.
«Напоминаю, что 26 августа состоится мой концерт в Ирландии. Я приглашаю всех, кто хочет прийти на концерт. А у нас тут чудесная погода. До встречи!» — говорит в кадре Максим Галкин.
В финале он одаривает поклонников лучезарной улыбкой.
Максим Галкин облачен в черное зип-худи — футболку на молнии, которая подчеркивает его брутальность и спортивную фигуру.
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Напомним, Максим Галкин потерял возможность зарабатывать в России и теперь вынужден гастролировать за границей. Его жена Алла Пугачева и дети Гарри и Лиза живут сейчас в Юрмале.