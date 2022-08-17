«А у нас тут чудесная погода»: Максим Галкин в черном зип-худи прошелся по двору особняка в Юрмале

Телеведущий и шоумен Максим Галкин анонсировал свой новый концерт. На этот раз пародист отправится выступать в Ирландию. Уже 26 августа состоится его выступление в одном из городов этой страны.

Как обычно, на свой концерт Максим Галкин пригласил поклонников, обратившись к ним в микроблоге.

Видео он записал, судя по всему, находясь во дворе своей виллы в Юрмале. Вокруг сосновый лес, много зелени.