«У нас свои Мальдивы»: Наталья Фриске засняла, как ее дочка нежится на лужайке на глазах бабушки

Теперь Наталья посвятила себя малышке. Она водит ее на плавание, гуляет с ней и наряжает наследницу в модные наряды. Но на этот раз новоиспеченная мама засняла дочку, которая нежилась на лужайке. С ней была бабушка, которая любовалась внучкой.