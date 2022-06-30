«У нас свои Мальдивы»: Наталья Фриске засняла, как ее дочка нежится на лужайке на глазах бабушки

Наталья Фриске в этом году стала мамой. Она родила долгожданную дочку Луну. С отцом ребенка экс-певица рассталась еще во время беременности. Однако ей с радостью помогают родители, которые лишены возможности нянчить сына Жанны Фриске — Платона, мальчика после смерти звезды стал воспитывать Дмитрий Шепелев.
Теперь Наталья посвятила себя малышке. Она водит ее на плавание, гуляет с ней и наряжает наследницу в модные наряды. Но на этот раз новоиспеченная мама засняла дочку, которая нежилась на лужайке. С ней была бабушка, которая любовалась внучкой.
Ольга Копылова с внучкой Луной. Фото: соцсети звезды
«У нас свои Мальдивы», — заявила Фриске.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Наталья сделала родителей счастливыми.
«Божечки, какие вы мимишки», «Луна, лапочка! Красивая очень», «Красотки и прелесть», «У бабушки теперь есть радость», «Вот ничего мне не говорите, малышка вылитая бабушка», «Ого, как вам хорошо», — прокомментировали кадры подписчики.
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