«У нас случился бурный роман»: Сотникова рассказала, как увела Кузьмина у Пугачевой

Актриса Вера Сотникова увела у Аллы Пугачевой бойфренда в 90-е годы. Это был не кто иной, как кумир миллионов Владимир Кузьмин. Примадонна крутила роман с артистом в начале десятилетия, но он ушел к другой.

Сотникова призналась, что знать не знала, с кем у Кузьмина отношения. Она была просто очарована музыкантом и пала под его обаянием, готовая прощать ему все и вся. Он ушел к ней от Пугачевой.

«Если бы я знала, что он с Пугачевой, то я бы ни-ни. Но я не знала, и у нас случился бурный роман», - рассказала она сайту TVcenter.

В гражданском браке Сотникова и Кузьмин прожили 7 лет. Детей у них не появилось.