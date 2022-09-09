«У нас с мужем было только венчание»: Кожевникова объяснила, почему не ставит штамп в паспорте

Актриса Мария Кожевникова в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснила, почему они с мужем не ставят штамп в паспорте.
«У нас с мужем было только венчание. На Руси все только венчались. Не было никаких штампов в паспорте. Перед Богом больше ответственности».
Как отметила Кожевникова, огромному количеству семей штамп в паспорте не помогает. «Это как душа желает», - заявила актриса.
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Напомним, что у Марии Кожевниковой трое сыновей от бизнесмена Евгения Васильева. Они обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце.