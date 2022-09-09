«У нас с мужем было только венчание»: Кожевникова объяснила, почему не ставит штамп в паспорте

По словам актрисы, на Руси было принято именно венчаться.
Мария Кожевникова

Мария Кожевникова. Фото: Global Look Press

Актриса Мария Кожевникова в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснила, почему они с мужем не ставят штамп в паспорте.

«У нас с мужем было только венчание. На Руси все только венчались. Не было никаких штампов в паспорте. Перед Богом больше ответственности».

Как отметила Кожевникова, огромному количеству семей штамп в паспорте не помогает. «Это как душа желает», - заявила актриса.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что у Марии Кожевниковой трое сыновей от бизнесмена Евгения Васильева. Они обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  