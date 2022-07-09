«У нас родилась девочка»: актрису Яковлеву поздравляют с новым статусом

Единственная дочь актрисы Алена Яковлевой Мария Козакова до последнего дня скрывала свою беременность от посторонних глаз. Неожиданное признание артистки о рождении первенца стало громом среди ясного неба.

Малышка с редким именем Иванна появилась на свет 7 июля.

«Жизнь обрела смысл. У нас родилась девочка Иванна», — поделилась радостью звездная наследница.

Отметим, что поздравления с новым статусом принимает не только Мария, но и ее мать, прославленная актриса Алена Яковлева. Для артистки это первый опыт в роли бабушки.

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Напомним, дочь знаменитой Алены Яковлевой Мария Козакова вышла замуж почти два года назад. Избранником артистки стал актер и музыкант Иван Замотаев, старше ее на десять лет.

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