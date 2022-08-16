«У нас проблемы с молодыми актерами?»: Погребняк прокомментировала появление Милохина в кино

5 сентября на СТС выйдет новый сериал про школьников «Классная Катя», в котором блогер Даня Милохин исполняет одну из главных ролей, играя трудного подростка.

Продюсер Мария Погребняк, увидев рекламу фильма, пришла в ужас. Знаменитая блондинка полагает, что в картине лучше бы смотрелись профессионалы.

«Даню Милохина, того, что назвал недавно французов чокнутыми (ненормативное слово заменено на литературное. — Прим. ред.), и который говорит с трудом по-русски, покажут на СТС в фильме «Классная Катя».

У нас что проблемы с молодыми актерами? Где сотни талантливых выпускников актерских факультетов?» — возмутилась Погребняк в своем телеграме.

Она считает, что молодое поколение надо растить на достойных примерах. Ну а Даня Милохин таковым не является.