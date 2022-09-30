«У нас обед»: родившая двойню Юлия Ефременкова засняла, как кормит одного из сыновей

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова, ставшая неделю назад мамой близнецов, вместе с сыновьями все еще находится в клинике.

Одного из малышей уже перевели в ее палату, он по-прежнему находится в кювезе, но у Юлии Ефременковой есть возможность круглосуточно видеть сына и кормить его.

В телеграм-канале Юлия Ефременкова поделилась видео, на котором показала, как кормит малыша через зонд.