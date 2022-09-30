«У нас обед»: родившая двойню Юлия Ефременкова засняла, как кормит одного из сыновей

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова, ставшая неделю назад мамой близнецов, вместе с сыновьями все еще находится в клинике.
Одного из малышей уже перевели в ее палату, он по-прежнему находится в кювезе, но у Юлии Ефременковой есть возможность круглосуточно видеть сына и кормить его.
В телеграм-канале Юлия Ефременкова поделилась видео, на котором показала, как кормит малыша через зонд.
«Ну что, у нас обед. Точнее, у бублика обед, а мама съела только кашу. Ой, икает лежит котенок», — говорит в кадре Юлия Ефременкова.
«Кушаем и пьем мы пока через зонд вот таким вот образом. Молока, к сожалению, на двоих не хватает, меня это очень огорчает. Один малютка ест 35 г, второй — 48. У меня выходит максимум 55, пару раз 75, но это если я пропускаю одно сцеживание», — поделилась Юлия Ефременкова в телеграм-канале под видео.
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Напомним, сыновья Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира появились на свет с помощью кесарева сечения. Близнецы недоношенные, поэтому они так долго остаются под наблюдением врачей.