«У нас нет другого выбора»: Яна Рудковская высказалась на фоне объявленной частичной мобилизации

Жена прославленного фигуриста, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская, озвучила свою точку зрения на события последнего времени.

В телеграм-канале Яна Рудковская объяснила своей аудитории суть происходящего. Продюсер также сформулировала, почему считает важным сплоченность в обществе.

«Россию сломить не удавалось никому в истории. Хотя она, как лакомый кусок, привлекала немало исторических персонажей. Могли ли мы договориться о мире, да, конечно, могли, но видимо, это, кроме нас, никому так и не нужно было.

Тяжело ли всем нам сейчас? Тяжело. Сложно ли нам сейчас будет? Думаю, что все понимают и осознанно отвечают на этот вопрос. Был ли сейчас у президента другой выбор? Думаю, что нет.

И у нас нет другого выбора — ни морального, ни духовного. Это наша Родина. Только сплоченность, взаимная помощь и поддержка друг друга может нас сплотить», — высказалась Яна Рудковская.