«У нас нет беременных мужчин, кроме киноленты»: Михалков назвал Россию оазисом здравого смысла

По словам режиссера, в нашей стране человек может иметь различные интимные предпочтения.
Никита Михалков

Никита Михалков. Фото: Global Look Press

Режиссер Никита Михалков в «Телеграме» заявил, что в России человек может иметь различные интимные предпочтения и никто не будет заглядывать к нему в постель. По крайней мере, со стороны государства.

«Но наша страна не входит в ряд стран, активно толкающих ЛГБТ-повестку вперед. Никаких разноцветных маршей, никаких латексных парадов, никакой пропаганды новомодных половых идей».

По словам Михалкова, гомофобность в России намного более адекватна, чем европейская адекватность. «Нам не приходится замедлять рост наших детей, наши дети не начали считать себя не в своем теле в сотни раз чаще. У нас нет беременных мужчин, кроме киноленты. У нас нет фанатичной зеленой повестки и много-много других разноцветных примеров. Россия все больше начинает напоминать оазис здравого смысла», — сказал режиссер.

В то же время Михалков попросил не расслабляться. Он заметил, что в стране хватает проблем. В частности, нужно вести борьбу с бюрократией.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что Никита Михалков — народный артист РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола и трех Государственных премий Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  