«У нас недоношенные малыши»: Ефременкова переживает за новорожденных близнецов

Сейчас Юлия находится в палате, а ее дети — в отдельном блоке.

«Грустно, конечно, что мы с малышами не вместе. Вчера прямо слезы от обиды накатили. Но я знаю, что они в надежных руках. Спасибо моему любимому. Он меня очень поддерживает. Вместе мы все преодолеем. Мы — команда», — написала теледива.