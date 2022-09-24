«У нас недоношенные малыши»: Ефременкова переживает за новорожденных близнецов

22 сентября Юлия Ефременкова впервые стала мамой. Звезда «Дома-2» подарила своему возлюбленному Мондезиру мальчиков-близнецов.
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Малыши появились на свет раньше установленного срока с весом 1, 827 и 2, 484 кг. По словам Юлии, дети питались от одной плаценты и одному из них доставалось меньше питательных веществ.
Чтобы сохранить младшего ребенка врачи приняли решение сделать Юлии кесарево.
«У нас недоношенные малыши. Появились они на 34 неделе. Сейчас за ними нужен особы врачебный уход», — поделилась Ефременкова.
Юлия Ефременкова. Фото: соцсети
Сейчас Юлия находится в палате, а ее дети — в отдельном блоке.
«Грустно, конечно, что мы с малышами не вместе. Вчера прямо слезы от обиды накатили. Но я знаю, что они в надежных руках. Спасибо моему любимому. Он меня очень поддерживает. Вместе мы все преодолеем. Мы — команда», — написала теледива.
Юлия Ефременкова. Фото: соцсети