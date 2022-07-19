У нас каждая вторая с таким: Таюрская похвасталась маникюром от мастера Кардашьян

Солистка Little Big Соня Таюрская перебралась в Лос-Анджелес вместе с другими музыкантами коллектива.

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Певица не отказала себе в удовольствии побывать на маникюре у звездного мастера Лизы Кон. Ей доверяют свои ноготочки сестры Кардашьян, Хейли Бибер и другие богатые и знаменитые жительницы Лос-Анджелеса.

Результатом труда Лизы Кон Софья Таюрская похвасталась в личном блоге. В этот момент многие россиянки могли удивиться — да, маникюр модный и яркий, но у нас почти у каждой второй такой. Однако заметим, что в Америке подобным покрытием действительно могут гордиться только избранные модницы.

В США, да и в целом за границей в салонах чаще всего работают гражданки Вьетнама, которые любят делать маникюр быстро, но не аккуратно, в России же техники доведены до совершенства, и представительницы РФ за рубежом — на хорошем счету. Ну а Лиза Кон (на самом деле Олеся) родом из Твери.