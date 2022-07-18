«У нас дорога только вперед»: почему Шатунов не хотел возвращения в «Ласковый май»

При этом Шатунов добавлял: «Я не пойду обратно в «Ласковый май». У меня свой проект. Его я делаю самостоятельно. Его делают много самостоятельных людей. Я создаю свою базу. Я не хочу возвращаться в прошлое. Невозможно туда попасть. Мы вышли оттуда. У нас дорога только вперед», - говорил Юрий Шатунов.

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Напомним, что музыкант Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет от острой сердечной недостаточности. Он похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.