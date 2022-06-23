«У нас были многогранные отношения»: Разин выразил соболезнования в связи со смертью Шатунова

Продюсер Андрей Разин в соцсетях выразил соболезнования в связи со смертью музыканта Юрия Шатунова.
«Пришла печальная весть. Сегодня не стало солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. У нас с ним были многогранные отношения. И добрые, и порой сложные. Мы даже были кумовьями».
Как отметил Андрей Разин, такие отношения и называются жизнь. Продюсер сказал, что Шатунов ушел из жизни на новом витке своей творческой карьеры. Он выразил соболезнования родным и близким певца.
Напомним, что причиной смерти Юрия Шатунова стал обширный инфаркт. Музыканту на момент смерти было всего 48 лет.
Юрий Шатунов пришел в группу «Ласковый май» в 1986 году. Его заметил продюсер Андрей Разин.
В последние годы у Юрия Шатунова были серьезные разногласия на творческой почве с Андреем Разиным. Они спорили за интеллектуальное право на песни «Ласкового мая».
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