«У нас был кризис в 2008 году»: Маликов рассказал, как однажды чуть не развелся с женой

По словам музыканта, скандал случился на одном из светских мероприятий.
Дмитрий Маликов с женой

Дмитрий Маликов с женой. Фото: Global Look Press

Музыкант Дмитрий Маликов в эфире YouTube-шоу «Жить плюс» рассказал, как однажды едва не развелся со своей женой Еленой Изаксон.

«У нас был кризис в 2008 году. Это случилось на одном из мероприятий. Мы оба вспыльчивые, яркие, импульсивные. Она что-то сказала, я резко ответил, слово за слово… Мы месяц не разговаривали».

Как отметил Маликов, жизнь в браке – тяжелый труд. По его словам, они с женой умеют друг друга прощать. По его словам, их отношения строятся на доверии друг к другу.

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Напомним, что Дмитрий Маликов и Елена Изаксон вместе уже более двадцати лет. У них двое общих детей.

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