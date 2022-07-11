«У нас был кризис в 2008 году»: Маликов рассказал, как однажды чуть не развелся с женой

Как отметил Маликов, жизнь в браке – тяжелый труд. По его словам, они с женой умеют друг друга прощать. По его словам, их отношения строятся на доверии друг к другу.

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Напомним, что Дмитрий Маликов и Елена Изаксон вместе уже более двадцати лет. У них двое общих детей.

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