«У нас был гражданский брак»: Пенкин объяснил, почему расстался с журналисткой из Одессы

По словам музыканта, все в отношениях в какой-то момент изменилось.
Сергей Пенкин

Сергей Пенкин. Фото: Global Look Press

Музыкант Сергей Пенкин в шоу «Алена, блин!» рассказал, почему не женился на журналистке из Одессы Владлене.

«У нее был свое модельное агентство. У нас был гражданский брак. Не получилось создать семью. То я к ней приезжал, то она ко мне. Потом стало все по-другому».

Как заметил Пенкин, их любовь, скорее всего, сгубили именно большие расстояния.

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Напомним, что Сергей Пенкин несколько лет встречался с журналисткой из Одессы Владленой. Однако их свадьба так и не состоялась.

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