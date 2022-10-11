«У моих родителей не было денег»: Кошмал выдала правду, как на самом деле попала в «Сваты»

В одном из своих интервью Анна Кошмал дала понять, что и мечтать не могла о том, что ей достанется роль Жени Ковалевой.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Семья у актрисы была самой простой, никакого блата, больших денег и возможности «пропихнуть» дочь в кино.

Однако в сериал «Сваты» Анна Кошмал попала исключительно благодаря своим достоинствам. Позже она пояснила, что продюсеры искали менее опытную актрису, чтобы в кадре Женечка Ковалева выглядела как можно более естественно.

На тот момент за плечами у Кошмал не было такого багажа знаний. Как вести себя на съемочной площадке она училась у коллег — Федора Добронравова и Татьяны Кравченко.

«Отсеивали, отсеивали, в конце концов осталось три претендента — и одна из них я… У моих родителей не было ни времени, ни денег заниматься моим продвижением. Я привыкла к тому, что я не прохожу кастинги. Была уверена, что утвердят другую. Я тогда впервые в жизни поверила в себя», — говорила Кошмал в одном из YouTube-шоу.

По материалам «СтарХит».