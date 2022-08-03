У модной мамы модный сын: Брухунова подловила кроху Вагана, деловито вышагивающего в вафельном халатике в Турции

Наследник Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой вместе с родителями отдыхает на море.
Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова. Фото: соцсети

Известный юморист Евгений Петросян вместе с молодой женой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом отдыхает в Турции.

Своих точных координат звездная пара не раскрывает, чтобы иметь хоть немного приватности в отпуске.

Татьяна Брухунова во время отдыха в Турции активно демонстрирует новые летние платья, красуясь на фоне море. Довольно часто молодая мама показывает и своего модного сынишку, которого наряжает под стать себе, выбирая для Вагана вещи из качественных тканей.

На этот раз Татьяна Брухунова показала Вагана в домашней одежде. Малыш прогуливался по дорожкам, вероятно, на территории отеля. Облачен Ваган был в белый вафельный халатик, в котором выглядел старше своих лет и очень деловитым.

Сын Петросяна и Брухуновой. Фото: соцсети

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Напомним, сын Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна появился на свет в марте 2020 года. Сейчас Вагану почти два с половиной года.

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