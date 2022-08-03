У модной мамы модный сын: Брухунова подловила кроху Вагана, деловито вышагивающего в вафельном халатике в Турции

Известный юморист Евгений Петросян вместе с молодой женой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом отдыхает в Турции.

Своих точных координат звездная пара не раскрывает, чтобы иметь хоть немного приватности в отпуске.

Татьяна Брухунова во время отдыха в Турции активно демонстрирует новые летние платья, красуясь на фоне море. Довольно часто молодая мама показывает и своего модного сынишку, которого наряжает под стать себе, выбирая для Вагана вещи из качественных тканей.