«У многих ноги тряслись»: Андрей Данилко заговорил о животном страхе перед Аллой Пугачевой

Артист Андрей Данилко, известный под творческим псевдонимом Верка Сердючка, высказался о недавно покинувшей Россию Алле Пугачевой.

Он признался, что Примадонну многие представители шоу-бизнеса боялись. Алла Борисовна внушала всем страх, при встрече с ней у артистов тряслись коленки. Но Андрей Данилко в число трепещущих от одного вида певицы не входил.

«Что бы ни говорили программы, которые выходили на ТВ о том, что она мафиозная, я же знаю ее. У меня никогда не было с Аллой Пугачевой ощущения страха. У многих ноги тряслись: ее очень боялись, ну правда. У меня никогда такого не было. У меня понятные с ней отношения», — сказал Андрей Данилко в беседе на Youtube-канале Deutsche Welle*.

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Напомним, Алла Пугачева на днях тайно покинула Россию. На частном самолете Примадонна, прихватив сына Гарри и дочку Лизу отправилась, по некоторым данным, в Израиль.

*Признано иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.