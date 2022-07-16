У младшего сына Тодоренко и Топалова будет двойное гражданство

Младший сын телеведущей Регины Тодоренко и музыканта Влада Топалова Мир будет обладателем двойного гражданства.

Тодоренко рожала в американском Майами. Ее муж Топалов был замечен в местном торговом центре еще на прошлой неделе.

Молодые родители, пока американские визы не закончились, не захотели упускать возможность и подарили младшему сыну двойное гражданство, сообщает телеграм-канал «Только никому».

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Напомним, что Тодоренко и Топалов стали во второй раз счастливыми родителями. Причем до самых родов телеведущая не знала, какого пола будет ее ребенок.