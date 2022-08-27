«У Мишеля регресс»: после семейных родов Тодоренко пожаловалась на старшего ребенка

Родившая на глазах мужа и старшего сына месяц назад Регина Тодоренко вернулась в Москву из Америки и сразу же приступила к работе. Однако, если возвращение в проекты получилось легким, то погружение в двойное материнство Тодоренко едва ли удается с успехом. Она пожаловалась, что ее старший сын, трехлетний Миша, из-за стресса с появлением братика стал требовать больше внимания к себе.

«У Мишеля регресс: хочу сосочку, посиди в туалете со мной, я тоже хочу спать в подгузнике, давай я буду маленькой лялей», - жалуется телезвезда.

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Тодоренко оправдывается, что старается давать достаточно внимания мальчику. Но ему мало. И с мужем они отвели время только с мамой или только с папой, в период которого младенца рядом нет. Сама Регина сейчас справляется без няни и признается, что это сложно.