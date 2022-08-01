«У Мира другие планы»: Тодоренко показала, как с младенцем на руках пытается работать

Регина Тодоренко привыкает быть дважды мамой. Она родила в середине июля еще одного сына от Влада Топалова, по одним данным, в Канаде, по другим – в США, пока находится на чужбине. Как проходит адаптация к новой жизни, телеведущая показывает в своих микроблогах.

На этот раз Тодоренко показала, как с младенцем на руках пытается поработать. Звезда пишет книгу, но это ей не очень-то удается.

«Пытаюсь поработать, но у Мира другие планы», - написала молодая мама.

Мир – это имя второго ребенка Тодоренко. Первого зовут Майклом, и ему три годика.