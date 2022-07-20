«У меня забрали всех детей»: Бородина в трикотажном платье отправилась веселиться на отдыхе

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже много лет работает ведущей шоу «Дом-2». А вот другие передачи Ксения посещает редко.
Она стала чаще выходить в свет и даже снялась в «Ледниковом периоде». Также звезда не перестает хвастаться обновками.
Этим летом Бородина уехала на месяц отдыхать в Турцию. Она проводит время с дочками Марусей и Теоной. Днем телеведущая отправляется загорать, а вечером оставляет наследниц с няней, а сама отправляется с подругами в ресторан. С собой она взяла множество нарядов.
На этот раз телеведущая призналась, что к ней приехал бывший муж бизнесмен Юрий Карэнович Будагов. Он захотел провести время с дочкой. Ксения с радостью отпустила Марусю с папой. Как оказалось, и младшую наследницу от второго брака она оставила под присмотром. А сама звезда нарядила, чтобы отправиться веселиться.
На кадрах Бородина покрасовалась в черном трикотажном платье с цепочками. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Лук дополнили небольшая сумка и модные очки.
«У меня забрали всех детей. Просто всех! Как хорошо! А мама кое-куда поехала по делам», — заявила она.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие попросили фото с бывшим мужем. Однако Ксения пояснила, что не любит публичность. Напомним, что с Курбаном она рассталась не на дружеской ноте. С первым бывшим мужем звезда предпочитает не общаться.