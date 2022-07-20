«У меня забрали всех детей»: Бородина в трикотажном платье отправилась веселиться на отдыхе

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже много лет работает ведущей шоу «Дом-2». А вот другие передачи Ксения посещает редко.

Она стала чаще выходить в свет и даже снялась в «Ледниковом периоде». Также звезда не перестает хвастаться обновками.