«У меня уже все продумано заранее»: чем хотел заниматься Шатунов на пенсии

«А вы думали, чем будете заниматься на пенсии?» — спросила его журналистка.

«У меня уже все продумано заранее. У меня есть профессия. Я — звукорежиссер. Студийный звукорежиссер. У меня есть своя студия. Я могу быть продюсером, кого бы ни было. Я могу быть просто аранжировщиком. Могу быть звукорежиссером. Я могу быть кем угодно в этой музыкальной стезе. У меня есть своя музыкальная студия», — заявил Шатунов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.