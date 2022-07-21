«У меня талант»: безработная дочь Заворотнюк призналась, откуда берет деньги

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна пообщалась с фолловерами в соцсети. В числе прочего пользователи спросили, как звездная наследница зарабатывает себе на жизнь.

«Основной заработок — это реклама в блоге?» — поинтересовалась у Анны одна из поклонниц.

Девушка не стала отмалчиваться, однако ответила с сарказмом, дав понять, что не планирует раскрывать свои источники доходов.

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«У меня талант находить деньги на улице. Иногда кошельками, иногда целыми чемоданами. Если повезет — сейф под ноги попадается», — написала блогерша.