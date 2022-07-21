«У меня талант»: безработная дочь Заворотнюк призналась, откуда берет деньги

Наследница актрисы востребована как блогер.
Анна Заворотнюк. Фото: соцсети

Анна Заворотнюк. Фото: соцсети

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна пообщалась с фолловерами в соцсети. В числе прочего пользователи спросили, как звездная наследница зарабатывает себе на жизнь.

«Основной заработок — это реклама в блоге?» — поинтересовалась у Анны одна из поклонниц.  

Девушка не стала отмалчиваться, однако ответила с сарказмом, дав понять, что не планирует раскрывать свои источники доходов.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«У меня талант находить деньги на улице. Иногда кошельками, иногда целыми чемоданами. Если повезет — сейф под ноги попадается», — написала блогерша.

 

Анна Заворотнюк. Фото: соцсети

Ранее Заворотнюк рассказала, как санкции повлияли на лечение ее знаменитой мамы, которая больше двух лет борется с онкологией. Анна отметила, что пока ее семья не испытывала сложностей с покупкой необходимых препаратов.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  