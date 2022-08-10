«У меня Шац ассоциируется с чем-то квадратно-гнездовым»: Шахназаров — о телеведущем

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» заявил, что телеведущему Михаилу Шацу пора закрывать въезд в Россию на 50 лет.
«У меня Шац ассоциируется с чем-то квадратно-гнездовым. Писали чуваку тексты. Он их зачитывал. Юмора нет — ноль. А почему Шацу не закрыли въезд в Россию на 50 лет».
Как отметил Шахназаров, он не понимает, кто такой Шац. «Ему писал тексты какой-то талантливый парень и он со своей спившейся женой их зачитывал», — заявил журналист.
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Напомним, что Михаил Шац обосновался в Израиле. Причем он оформил несколько лет назад гражданство этой страны.