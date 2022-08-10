«У меня Шац ассоциируется с чем-то квадратно-гнездовым»: Шахназаров — о телеведущем

Как отметил Шахназаров, он не понимает, кто такой Шац. «Ему писал тексты какой-то талантливый парень и он со своей спившейся женой их зачитывал», — заявил журналист.

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Напомним, что Михаил Шац обосновался в Израиле. Причем он оформил несколько лет назад гражданство этой страны.