«У меня появилась сестра!»: Семенович показала красавицу-блондинку в свадебном платье

42-летняя Анна Семенович женила своего 36-летнего брата Кирилла. Свадьбу артистка посетила в свободном платье оттенка «барвинок», который Институт цвета Pantone признал в этом году самым актуальным.

Певица представила своим поклонникам в Сети молодую жену брата, облаченную в лаконичное и утонченное свадебное платье.

«Сегодня у нас счастливый семейный день. Мой младший брат Кирилл женился! Теперь у меня появилась сестра. Всем влюбленным любви и счастья, и не бойтесь идти в ЗАГС, там не так страшно, как говорят!» — написала в соцсетях Семенович.

Она также посетовала, что своего младшего брата женила, а сама до сих по живет без мужа.