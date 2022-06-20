«У меня пощупай!»: как известный режиссер приставал к Галкину со скабрезным предложением

Юморист Максим Галкин рассказал совершенно неожиданные байки о режиссере Никите Михалкове.

На концерте в Израиле он рассказал со сцены, как к нему приставала солистка группы «Серебро», трогая его. Потом он перешел на Ренату Литвинову, которая призналась, что ей периодически якобы приходилось трогать за пятую точку Никиту Михалкова, чтобы не остаться без работы.

А потом он якобы встретил и самого Никиту Сергеевича, и вот тут якобы уже сам режиссер попросил его поинтимничать. Дескать, он обратил внимание, что Галкин подкачался, и решил перевести стрелки на себя. «А у меня пощупай!» — изобразил Михалкова Галкин.

Конечно, в рассказанное верится с трудом, тем более что ранее Михалков критиковал поведение мужа Аллы Пугачевой. Не исключено, что комик решил таким образом насолить своему оппоненту.

«Я не думаю, что популярность Григория Лепса меньше, чем у Ивана Урганта или Максима Галкина. Но только Лепс выступает и поет в госпитале, а Галкин во время променада на велосипеде в Израиле анонсирует свое турне», — говорил режиссер в авторской программе «БесогонТВ».