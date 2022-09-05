«У меня нет готового ответа»: Максим Виторган высказался о происходящем

Как отметил Виторган, ему на ум приходит антинаркотическая кампания, в которой всегда утверждалось, что наркотики – это смерть. «В итоге твой ребенок так или иначе пробует наркотики и сразу не умирает. За счет того, что его обманывали ты рискуешь потерять собственного ребенка. Моя дочь Полина пробовала покурить. Я ее не ругал. Она сейчас даже не курит в итоге», - заявил Виторган.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что у Максима Виторгана трое детей. Двое от первой жены, и сын Платон от светской львицы Ксении Собчак.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.