«У меня не было никаких критериев»: Харламов рассказал, как выбирал своих девушек

Как отметил юморист, у него прекрасные отношения со всеми.
Гарик Харламов

Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

Шоумен Гарик Харламов на премьере фильма «Ирония судьбы в Голливуде» высказался о своих бывших девушках, а также родительнице.

«Я очень люблю свою маму, уважительно отношусь ко всем своим бывшим женам и, возможно, будущим. Так что у меня прекрасные отношения со всеми. У меня не было никаких критериев. Ну какие? Рост такой-то, цвет волос такой, нет. Критерии — это все ерунда».

Как заметил Харламов, надо с человеком пообщаться и узнать. После этого делать какие-то признания, сообщает «СтарХит».

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Напомним, что Гарик Харламов встречается с актрисой Катериной Ковальчук. Кроме того, у него есть ребенок от актрисы Кристины Асмус.

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