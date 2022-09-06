«У меня не было никаких критериев»: Харламов рассказал, как выбирал своих девушек

Как заметил Харламов, надо с человеком пообщаться и узнать. После этого делать какие-то признания, сообщает «СтарХит».

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Напомним, что Гарик Харламов встречается с актрисой Катериной Ковальчук. Кроме того, у него есть ребенок от актрисы Кристины Асмус.