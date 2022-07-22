«У меня, как у латыша, только душа»: бывший муж Алианы Устиненко Саша Гобозов из «Дома-2» признался в нищебродстве

Бывший участник «Дома-2» Александр Гобозов впервые за долгое время вышел на связь с подписчиками.
Он признался, что в канун своего сорокалетия не имеет за душой ничего. А ведь его карьера начиналась довольно круто. Саша Гобозов после романа с Алианой Устиненко, двумя свадьбами и двумя разводами с ней, был очень популярен у поклонников реалити-шоу.
После ухода с проекта Саша Гобозов занялся сетевым маркетингом, где тоже преуспел. Но потом и слава, и деньги куда-то улетучились. Гобозов растался у разбитого корыта.
О своем нынешнем существовании Александр Гобозов рассказал в микроблоге.
«Через 28 дней мне уже 40 лет, а у меня как у латыша – только душа. Все, что у меня есть - сын, который мне дороже всего на свете. И где все то, что я строил эти годы? Где все то, за чем я так безудержно гнался всю жизнь? Говоря, что у меня ничего нет, я не блефую. Это действительно так. На днях я снял маленькую квартирку, площадью всего 20 квадратов. И даже за нее мне с трудом удается платить. И этот пост я пишу со старого андроида, который тупит, как ботаник на свидании с красоткой», - поделился Александр Гобозов.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Но сейчас Саша Гобозов увидел свет в конце тоннеля. Ему предложили работать риелтором в Москве. И первая успешная сделка уже состоялась. Гобозов верит, что сможет достичь успеха на новом поприще и дать своему сыну Роберту все самое лучшее.