«У меня, как у латыша, только душа»: бывший муж Алианы Устиненко Саша Гобозов из «Дома-2» признался в нищебродстве

Бывший участник «Дома-2» Александр Гобозов впервые за долгое время вышел на связь с подписчиками.

Он признался, что в канун своего сорокалетия не имеет за душой ничего. А ведь его карьера начиналась довольно круто. Саша Гобозов после романа с Алианой Устиненко, двумя свадьбами и двумя разводами с ней, был очень популярен у поклонников реалити-шоу.

После ухода с проекта Саша Гобозов занялся сетевым маркетингом, где тоже преуспел. Но потом и слава, и деньги куда-то улетучились. Гобозов растался у разбитого корыта.

О своем нынешнем существовании Александр Гобозов рассказал в микроблоге.