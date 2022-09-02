«У меня как раз было междужонье»: Николаев раскрыл детали отношений с Дайнеко на «Фабрике звезд»

Композитор Игорь Николаев в шоу «Фабрика с Яной Чу» раскрыл детали своих отношений с певицей Викторией Дайнеко на «Фабрике звзед-5». Они вместе спели композицию «Метели». В какой-то момент композитор подошел к Дайнеко, нежно ее приобнял и накинул на ее плечи пиджак. Выглядело все это очень романтично.

«А ты уже был женат на Юле?», - спросила Яна Чурикова.

«Я еще не был женат на Юле. У меня как раз было междужонье», - отреагировал Николаев.

«Ну тогда тебе позволительно вот это все», - заметила Чурикова.

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Напомним, что Виктория Дайнеко стала победительницей пятой «Фабрики звезд». Продюсером проекта была Алла Пугачева.