«У меня другие проекты»: Бородина раскрыла правду о своем уходе из «Дома-2»

Телеведущая ответила на вопрос, который наделал немало шума.
Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

Недавно в Сети появились слухи о том, что Ксения Бородина оставила пост ведущей «Дома-2», который занимала целых 18 лет. Фанаты засыпали звезду вопросами на эту тему.

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«Кто-то из бывших участников сказал, что вы ушли с поста ведущей "Дома-2". Это правда?» — написала теледиве одна из поклонниц.

Ксения не стала подогревать интерес к резонансной теме и честно ответила.

«Я никуда не ушла, но появляюсь на этой работе крайне редко. У меня другие проекты. Я очень люблю "Дом-2", но мне интересны другие вещи сейчас», — призналась знаменитость.

 

Ксения Бородина. Фото: соцсети

Напомним, Ксения является бессменной ведущей реалити-шоу с самого его основания. Сначала в паре с ней работала Ксения Собчак, а в 2008 году журналистку заменила Ольга Бузова. В 2021 году артистка тоже покинула проект, сосредоточившись на карьере певицы. 

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