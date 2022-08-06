«У меня другие проекты»: Бородина раскрыла правду о своем уходе из «Дома-2»

Недавно в Сети появились слухи о том, что Ксения Бородина оставила пост ведущей «Дома-2», который занимала целых 18 лет. Фанаты засыпали звезду вопросами на эту тему.

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«Кто-то из бывших участников сказал, что вы ушли с поста ведущей "Дома-2". Это правда?» — написала теледиве одна из поклонниц.

Ксения не стала подогревать интерес к резонансной теме и честно ответила.

«Я никуда не ушла, но появляюсь на этой работе крайне редко. У меня другие проекты. Я очень люблю "Дом-2", но мне интересны другие вещи сейчас», — призналась знаменитость.