«У меня детей чуть меньше, чем у него поклонников»: Кушанашвили снова поиздевался над певцом Shaman

Ранее он уже делал выпады в адрес музыканта.
Отар Кушанашвили

Отар Кушанашвили. Фото: Global Look Press

Телеведущий Отар Кушанашвили в своей программе «Каково?!» сначала расхвалил, а затем опять поддел музыканта Shaman.

«Неужели вы думаете, что я против появления новых имен. Неправда ваша. Я за то, чтобы на сцене появился парень, который из этого анатомического смысла вырывал строчки, как это умеет Shaman. Ярославу Дронову 30 лет, вся жизнь впереди».

По словам Кушанашвили, он постарается быть объективным к звездному исполнителю. «Я не пещерный человек. Спросите у моих детей, которых чуть меньше, чем поклонников у Shaman», — заявил Кушанашвили.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Ранее Кушанашвили назвал Shaman странным, который орет: «Я — русский!» При этом он отмечал, что музыкант не лишен божьей искры.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  