«У меня детей чуть меньше, чем у него поклонников»: Кушанашвили снова поиздевался над певцом Shaman

По словам Кушанашвили, он постарается быть объективным к звездному исполнителю. «Я не пещерный человек. Спросите у моих детей, которых чуть меньше, чем поклонников у Shaman», — заявил Кушанашвили.

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Ранее Кушанашвили назвал Shaman странным, который орет: «Я — русский!» При этом он отмечал, что музыкант не лишен божьей искры.